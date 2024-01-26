كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تفاصيل أزمة ملف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بقدر المحبة يكون العتاب، المصريون يرون في صلاح أنه حقق ما لم يتحقق في سنوات عديدة".

وأضاف: "كانت هناك تجارب للاعبين مصريين في الاحتراف الخارجي، لكن حتى هؤلاء المحترفون يقولون إن تجربة صلاح فريدة، ونتمنى أن يكون هناك محمد صلاح جديد".

وتابع: "الشعب المصري دائمًا يتباهى بصلاح، وهناك محبة له، وبالتالي الجماهير دائمًا تضغط عليه، وتطالبه أن يكون في شكل معين، وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".

وأكمل: "هل هو لا يحب مصر؟ أو لا يتباهي بمصريته؟ لا، لذا سنستبعد عامل التخاذل، لكن إدارة الموقف مطلوبة، والمصارحة السريعة واجب، وعلى الجميع أن يكشف حقيقة ملف محمد صلاح للجماهير".

وواصل: "مصر لديها جهاز طب رياضي على أعلى مستوى، والتجارب أثبتت ذلك، لكن إذا كانت الإمكانيات لا تساعد على عودته سريعًا، فكان يجب أن تعرف الجماهير إن كان صلاح سيسافر على متن طائرة خاصة أو سيتم استقدام طاقم طبي له، هذه هي المصارحة والشفافية".

واستكمل: "الواقع هو أن محمد صلاح مصاب، والفارق بسيط بين تشخيص الشد العضلي والتمزق العضلي، وهذه أمور تخصصية".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "لاعبو منتخب مصر رجال، ورأينا كافحهم في الملعب، وكل مباراة لها ظروفها، (نقعد بقى كده ونهدى شوية)، ونرى ما هي الخطوة المقبلة ايه، لكن على كل شخص أن يقوم بدوره".