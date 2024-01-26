النمسا: خطة الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة تركز على الهجرة والأسرة والضرائب

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أعلن حزب الشعب النمساوي المحافظ بزعامة المستشار كارل نيهامر، الجمعة، عن برنامج انتخابي يركز على التخفيضات الضريبية وخطة لمكافحة الهجرة غير النظامية ودعم أفضل للأسر.

وتحدث نيهامر في حملته للانتخابات المقبلة هذا العام بخطاب قال فيه: «هذا العام 2024 هو عام القرار».

وجاء إعلان نيهامر أمام نحو 1500 من أنصار الحزب في قاعة المعارض في فيلس، وهي بلدة صغيرة عند سفح جبال الألب النمساوية.

وأوجز المستشار أفكاره في «خطة النمسا» المكتوبة في 82 صفحة. وشملت خطته خفض معدل الضريبة الأولية من 20٪ إلى 15٪ ، وإلغاء جميع الضرائب على العمل الإضافي وبرنامج بقيمة 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار) لتوسيع رعاية الأطفال في أنحاء البلاد بحلول عام 2030.

واقترح الحزب في الخطة منح الأجداد إجازة من العمل لرعاية أحفادهم.

وفي النمسا ، ينتخب المواطنون المجلس الوطني ومجلس النواب في البرلمان وبرلمانين إقليميين والقادة المحليين والبرلمان الأوروبي.