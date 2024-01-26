محكمة العدل الدولية تصدر اليوم قرارا أوليا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة في غزة

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما أوليا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، وتبت اليوم الجمعة في طلب عاجل لإنهاء العملية العسكرية في الحرب على قطاع غزة.

ومن غير المتوقع حتى الآن أن يصدر أعلى قضاة الأمم المتحدة ومقرهم مدينة لاهاي الهولندية حكما اليوم الجمعة بشأن الاتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وفي البداية، يعتزم القضاة فقط التعامل مع الدعوى التي طالبت بها جنوب أفريقيا لحماية الفلسطينيين.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وطالبت بوقف العمل العسكري. وينبغي لإسرائيل أيضا أن تسمح بالمساعدات الإنسانية دون قيود.

يشار إلى أن قرارات المحكمة ملزمة. ولكن قضاة الأمم المتحدة ليس لديهم صلاحية تنفيذ هذه القرارات، لكن القرار السلبي سيكون بمثابة هزيمة لإسرائيل. ومن الممكن أن يتسبب في زيادة الضغط الدولي بعد ذلك.

وفي جلسة المحكمة التي عقدت قبل أسبوعين، بررت جنوب أفريقيا اتهاماتها بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة: وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 25 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

كما نقلت جنوب أفريقيا مقاطع لوزراء إسرائيليين يدعون فيها إلى محو قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها لجأت إلى حقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية وجماعات أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي قتل فيها 1200 شخص.