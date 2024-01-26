إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر اليوم بسبب سرعة الرياح

ألغت سلطات الطيران المدني، اليوم الجمعة، رحلات البالون الطائر بالأقصر، ومنعتها من الطيران والخروج من أرض مطار البر الغربي؛ بسبب سرعة الرياح التي تتسبب في انعدام الرؤية لدى الطيارين.

وقال مصدر مسؤول باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إنه تقرر إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر وانعدام الرؤية، وزيادة سرعة الرياح التي كانت تزيد عن السرعة المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن طياري البالون أطلقو اليوم أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع، بجانب وجود ضعف الرؤية في السماء، وهما عاملان كانا أيضًا سيؤديان إلى تعدي الحد المسموح به في الارتفاع.

وتابع: "زيادة سرعة الرياح سيؤدي إلى دفع البالونات في الهواء ناحية مطار الأقصر في البر الشرقي واختراق حرم المطار؛ مما يمثل خطرا وتهديدا على حركة الطيران والملاحة الجوية ويهدد سلامة الركاب".

وأكد أنه على الفور صدر القرار من ملاح الشركة المصرية للمطارات بوقف الرحلات، مما أدى لإلغاء حجوزات السائحين، مشيرا إلى أنه بالنسبة ليوم غدٍ السبت، سيقوم الطيارون بإطلاق بالونات اختبار في الساعات الأولى من الصباح لبيان إمكانية استئناف إقلاع الرحلات مرة أخرى من عدمه.