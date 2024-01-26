وزير التعليم الباكستاني يحث الأحزاب على منح التعليم أولوية في بياناتهم الانتخابية

حث وزير التعليم والتدريب المهني بحكومة تسيير الأعمال الباكستانية مداد علي سندي، اليوم الجمعة، جميع الأحزاب السياسية على منح الأولولية للتعليم وجدول أعمال الحكم الرشيد في بياناتهم الانتخابية للخمس سنوات المقبلة من أجل تحسين جودة التعليم في البلاد، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الجمعة.

وشدد على أهمية التركيز على تطوير البنية التحتية للتعليم وتحسين نظام التعليم ووضع سياسة مستدامة ومبادرات فضلا عن ضمان تدريب المعلمين وإدراج الأطفال غير المسجلين بالتعليم لتحقيق أهداف جودة التعليم للجميع.

وأدلى الوزير بتصريحاته خلال ترؤسه لاجتماعات خلال زيارات إلى المكتبين الإقليميين لجامعة العلامة إقبال المفتوحة ولجنة التنسيق بين المجالس في كراتشي والحديث إلى إعلاميين خلال المناسبة.

وأضاف الوزير أنه تبنى خلال الفترة القصيرة لحكم الحكومة المؤقتة نهجا استباقيا لتحسين المعايير التعليمية وتم اختيار 20 من بين 50 مدرسة في العاصمة لإجراء إصلاحات.