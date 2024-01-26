الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية

أبلغت المفوضية الأوروبية، إسرائيل بأن عليها الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية الذي حذرها من أنها تخاطر بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة ما لم يتم اتخاذ إجراءات.



وقالت المفوضية في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا دعمه المستمر لمحكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة.



وأضاف البيان أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للطرفين ويجب عليهما الالتزام بها، ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها بشكل كامل وفوري وفعال.



وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.



وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.



جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.