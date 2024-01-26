اتحاد السلة يؤجل مباراة الأهلي والجزيرة بسبب وفاة العامري فاروق

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تأجيل مباراة الأهلي والجزيرة، والتي كان مقررًا لها مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري سوبر الرجال، بسبب وفاة العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي.

وأعلن خالد العامري، شقيق العامري فاروق، وفاة نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، ونقله إلى المستشفى.

وكتب خالد، شقيق العامري فاروق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعى أخي الغالي: الشريف/العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن عمر 53 عامًا بعد صراع مع المرض لمدة 80 يومًا».

ويبلغ العامري فاروق 53 عامًا، فهو من مواليد القاهرة يوم 8 نوفمبر من عام 1970، ولديه ابنان، إبراهيم ومريم.

وتعرض العامري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر واستمر فيها حتى وفاته. حيث عانى العامري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببه في غيبوبة على مدار شهرين، وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.

وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية، وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوًا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه نائبًا لرئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.