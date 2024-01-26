الكويت: حبس مقيمين ومواطنين لاتهامهم بالتخطيط لأعمال إرهابية

أمرت النيابة العامة الكويتية، الجمعة، بحبس مقيمين من الجنسية العربية لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد، بأن دخلوا البلاد لهذا الغرض، وسعوا في مراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها.



وذكرت النيابة، أنهم تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات، واتفقوا على استهداف كل واحد منهم داراً للعبادة وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها إلا أنه لم يتم ذلك.



وقالت النيابة العامة، إنها قد استجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فاعترفوا بها، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.



كما أمرت النيابة حسب بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، من النيابة العامة، بحبس مواطنين احتياطياً لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة.



وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهمين ووجهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها، والعيب بالذات الأميرية علناً.