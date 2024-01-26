أرامكو السعودية تواصل إرسال ناقلات النفط الخام والوقود عبر البحر الأحمر

تواصل شركة "أرامكو" السعودية وهي أكبر شركة نفط في العالم، إرسال ناقلات محملة بالنفط الخام والوقود، عبر الطريق الملاحي بالبحر الأحمر، حيث يهدد المسلحون الحوثيون منذ أشهر السفن التجارية، ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال محمد القحطاني، الذي يرأس أعمال التكرير وتجارة النفط والتسويق في الشركة، في مقابلة بمقر الشركة، بمدينة الظهران، شرقي المملكة، إن شركته تنقل شحناتها من النفط ومنتجاتها عبر البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المخاطر الناجمة عن ذلك يمكن التحكم فيها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ويتناقض هذا القرار مع قرارات شركات أخرى، تخلت بالفعل عن تسيير رحلات في البحر الأحمر، بعد أن قصفت أمريكا والمملكة المتحدة أهدافا في اليمن، في مسعى لقمع هجمات الحوثيين.

ورد المسلحون الحوثيون بالقول إنه سيتم استهداف الشحن البحري للدولتين، إلى جانب الشحن الإسرائيلي، مما دفع إلى إصدار تحذيرات بحرية للسفن التجارية بالابتعاد.