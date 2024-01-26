بريطانيا تفتح تحقيقا بشأن مكافحة الاحتكار في اندماج فودافون وثري يو كيه

قالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من تحقيق في اندماج شركة الاتصالات البريطانية الكبرى فودافون وشركة "ثري يو كيه" الخاصة للاتصالات.

ومن شأن الصفقة التي تم العمل عليها العام الماضي أن تضم عمليات شركتي الاتصالات تحت شبكة واحدة.

ولدى هيئة تنظيم المنافسة 40 يوم عمل لتقييم الصفقة واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقلل المنافسة وما إذا كانت هناك حاجة إلى تحقيق تفصيلي.

وقالت سارة كاريدل المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية: "ستجمع هذه الصفقة اثنين من المتنافسين الكبار في سوق الاتصالات بالمملكة المتحدة الذي يعد حيويا بالنسبة للملايين من العملاء اليومين والشركات والاقتصاد الأوسع نطاقا. وستقيم هيئة المنافسة والأسواق البريطانية كيفية تأثير هذا الارتباط قبل اتخاذ الخطوات المقبلة".