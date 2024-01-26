المزارعون الألمان يواصلون احتجاجاتهم أمام مقرات أحزاب الائتلاف الحاكم في برلين

توجه أكثر من 300 مزارع من ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، من اتجاهات مختلفة إلى العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إن هؤلاء المزارعين استخدموا ما مجموعه 250 جرارا في التظاهر أمام المقرات الرئيسية لأحزاب الائتلاف الحاكم (المعروف باسم ائتلاف إشارة المرور) احتجاجا على التخفيضات المقررة لدعم وقود الديزل الزراعي.

ونقل بيان صدر اليوم الجمعة عن هنريك فيندورف، رئيس اتحاد المزارعين في ولاية براندنبورج، قوله: «أظهرت الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة أن المزارعين متماسكون، وأن الأوضاع وصلت إلى نقطة تحول، طفح عندها الكيل».

وأفاد اتحاد المزارعين في ولاية براندنبورج بأن المزارعين يعتزمون تقديم قائمة مطالب للمكاتب التنفيذية الاتحادية الخاصة بالأحزاب الثلاثة، ومن بين المطالبات التي تتضمنها هذه القائمة الحفاظ على الضريبة المخفضة على وقود الديزل الزراعي.

وأمام المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي (دار فيلي برانت)، تحدث الأمين العام للحزب كفين كونرت مع هندريك فيندورف وبعض المزارعين المحتجين.

وكانت المديرة التنفيذية لحزب الخضر إيملي بونينج ألقت كلمة خلال مسيرة المزارعين أمام مقر حزبها.