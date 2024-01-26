بسمة وهبة: محمود الخطيب أدى ما عليه تجاه العامري فاروق حبا وليس واجبا



قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي توفي اليوم بعد صراع مع المرض امتدّ أكثر من 80 يوما، مؤكدةً أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أدى واجبه حبا وليس واجبا تجاه العامري فاروق وكل المقربين منه، كما وجهت التعازي لزوجته.

وأضافت خلال حلقة الجمعة من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن النادي الأهلي أعلن الحداد ثلاثة أيام بعد وفاة العامري فاروق.

وأشارت إلى تشييع تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بحضور محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبين سابقين وحاليين وعدد كبير من جمهور النادي الأهلي ومحبيه.

ورحل العامري فاروق عن عمر ناهز 53 عامًا، فهو من مواليد القاهرة يوم 8 نوفمبر من عام 1970، ولديه ابنان، إبراهيم ومريم.

وتعرض العامري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر واستمر فيها حتى وفاته.

وعانى العامري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببه في غيبوبة على مدار شهرين، وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.

وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية، وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوًا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه نائبًا لرئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.