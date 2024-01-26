 مبادرة الشباب والمناخ تشارك بمعرض الكتاب بأنشطة فنية ومنتجات إعادة التدوير - بوابة الشروق
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مبادرة الشباب والمناخ تشارك بمعرض الكتاب بأنشطة فنية ومنتجات إعادة التدوير

محمد حسين
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 1:48 م

شاركت مبادرة "الشباب والمناخ" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال أنشطة فنية بلوحات معبرة عن التوجه نحو العالم الأخضر وتوعية الجمهور بخطر الأضرار المناخية على الأصعدة المختلفة.

كما تواجدت نماذج من المواد والنفايات التي تم إعادة تدويرها في منتجات مفيدة وذات شكل جمالي، وهو الأمر الذي يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية في توجه دعم المناخ وحمايته.

وتأتي المبادرة بدعم وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع يونيسف والأمم المتحدة في مصر مبادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ.

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