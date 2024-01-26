رئيس الجزائر يهنئ منتخب اليد بالتأهل لكأس العالم ونهائي أمم أفريقيا

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التهنئة لمنتخب بلاده لكرة اليد بعد صعوده لكأس العالم للعبة ونهائي بطولة أمم أفريقيا.

وتغلب منتخب الجزائر 32 / 26 على الرأس الأخضر أمس الخميس، في قبل نهائي المسابقة القارية التي تختتم غدا السبت بالقاهرة.

وكتب الرئيس الجزائري في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "مبروك للفريق الوطني لكرة اليد على تأهله المزدوج للمونديال ونهائي الكأس الإفريقية.. شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين، مما يلزم المسؤولين المعنيين بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه.. أتمنى لكم التوفيق في النهائي، بحول الله".

ويلتقي المنتخب الجزائري، الذي يمتلك سبعة ألقاب بأمم أفريقيا، في النهائي مع نظيره المصري، الفائز في قبل النهائي على المنتخب التونسي بنتيجة 30 - 25.

يذكر أن المتوج باللقب سوف يمثل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة باريس الأولمبية 2024، التي تقام بالعاصمة الفرنسية الصيف المقبل.