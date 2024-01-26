دويتشه بان الألمانية تدفع تعويضات قياسية للمسافرين في 2023

دفعت شركة تشغيل القطارات الألمانية دويتشه بان، مبلغا غير مسبوق، يقدر بـ8ر132 مليون يورو (144 مليون دولار) كتعويض للركاب العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد كبير للإضرابات بسبب الأجور.



وقال متحدث باسم السكك الحديدية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، "سددت الشركة مطالبات بتعويضات قدرها 6ر5 مليون خلال عام واحد شهد أربع إضرابات منفصلة".



وتعد هذه زيادة هائلة عن العام السابق، عندما تم صرف تعويضات بقيمة 7ر92 مليون يورو، وهو أيضًا رقم قياسي في ذلك الوقت.



ووفقا لدويتشه بان، بالإضافة إلى الإضرابات، أثرت الزيادة الكبيرة في أعداد الركاب مقارنة بعام 2022، فضلا عن العدد القياسي لمواقع البناء قصيرة الأجل وبداية فصل الشتاء في ديسمبر، بالسلب على الخدمات.



يذكر أن سائقي قطارات "دويتشه بان" الأعضاء في نقابة سائقي القطارات الألمان (جي.دي.إل) بدأوا في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الأربعاء أطول إضراب عمالي في الشركة بسبب الخلاف المستمر بين النقابة وإدارة الشركة بشأن الأجور.



وفي الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء الماضي، بدأ سائقو قطارات البضائع الإضراب قبل أن ينضم إليهم سائقو قطارات الركاب صباح أمس. وسيستمر الإضراب حتى السادسة مساء يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن يتسبب في اضطرابات هائلة في خدمة القطارات في جميع أنحاء البلاد.



وخلال الإضرابات السابقة، تم إلغاء حوالي 80% من كل رحلات قطارات المسافات البعيدة. وتتوقع دويتشه بان أيضا إلغاءات كبيرة وتأخيرا كبيًرا في خدمة القطارات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أن مدى هذه الإلغاءات سيختلف من منطقة لأخرى.



وستتأثر أيضا خطوط القطارات الحضرية التابعة لدويتشه بان التي يجري تشغيلها تحت اسم "إس-بان" في ألمانيا، بالإضراب. وسيؤثر الإضراب أيضا على القطارات الإقليمية، على الرغم من أن هيئة تشغيل السكك الحديدية قالت إن شدة التأثير قد تختلف من منطقة لأخرى.



وانخرطت دويتشه بان ونقابة (جي دي إل) في مفاوضات تحكيمية مريرة منذ أشهر، حيث تطالب النقابة بتقليل ساعات العمل القياسية من 38 إلى 35 ساعة أسبوعيا بالإضافة إلى زيادة الرواتب. ولكن الشركة تعرض خفض عدد ساعات العمل إلى 37 ساعة فقط. ويتواصل الخلاف بين الجانبين منذ نهاية نوفمبر الماضي.



ويعتبر هذا هو الإضراب الرابع الذي تنظمه النقابةش في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الأطول بكثير.