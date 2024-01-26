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الكاف يعلن أفضل 5 تصديات في مجموعات كأس إفريقيا

الشروق
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 2:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 2:39 ص

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة أفضل 5 تصديات في دور المجموعات من بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو، يوضح من خلاله أفضل 5 تصديات في مجموعات بطولة كأس إفريقيا.

وشهدت تلك القائمة تواجد تصدي أوبارين دجوكو، حارس غينيا بيساو في مباراة كوت ديفوار، وتصدي إيشي مانولا، حارس مرمى تنزانيا في مباراة المغرب.

كما شهدت القائمة تواجد تصدي ستانلي نوابيلي، حارس مرمى نيجيريا في مباراة كوت ديفوار، وتصدي أديلسون نيبلو، حارس أنجولا في مباراة بوركينا فاسو، وتصدي نياسي باباكار، حارس مرمى موريتانيا في مباراة الجزائر.


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