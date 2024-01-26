وزيرة الداخلية الألمانية: يجب الكشف عن تمويل اليمين المتطرف

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن رغبتها في التركيز بشكل أكبر على العلاقات الشخصية والمالية في الدوائر اليمينية المتطرفة، وذلك في إطار الحرب ضد التطرف اليميني.

وقالت السياسية، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لشبكة "هيئة التحرير الألمانية" (آر.إن.دي)، في تصريحات نشرت اليوم الجمعة: "إن الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا لإلقاء الضوء والكشف عن الروابط الشخصية والمالية في الشبكات اليمينية المتطرفة".

ووفقا لفيزر، فقد قام جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، مكتب حماية الدستور، بتوسيع موارده وقدراته بشكل كبير في التحقيقات المالية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وقالت الوزيرة: "نحن نبحث عن كثب في الدوائر التي تعمل هنا: من حركة الهوية إلى الأحزاب والجمعيات اليمينية المتطرفة - وإلى رجال الأعمال أو الأفراد الذين يدعمونهم بأموالهم".

وأضافت "حقيقة أن الشبكات اليمينية المتطرفة تريد طرد الناس من ألمانيا بشكل جماعي على أساس أصلهم العرقي هو اعتداء على كرامة الإنسان وبالتالي على أسس مجتمعنا".