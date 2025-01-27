النائبة أمل سلامة: ندعم جهود القيادة السياسية في رفض تهجير أهالي قطاع غزة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أي محاولات للضغط على مصر من أجل قبول تهجير أهالي قطاع غزة مرفوض تماما.



وأشارت سلامة في بيان لها اليوم، إلى أن التاريخ يشهد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أمل سلامة، أن الشعب المصري بكافة تياراته يدعم كل تحركات القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، ورفض محاولات تصفيتها.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة وقوف الجميع خلف الدولة المصرية لدعم موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهالي قطاع غزة قسريا.

وقالت أمل سلامة: "ما يحدث من محاولات لتهجير أهالي قطاع غزة انتهاك واضح وصارخ لكافة معايير حقوق الإنسان الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التصدي له".