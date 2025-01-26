ما موقف حزب الله من المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؟

مع انقضاء اليوم الستون للمهلة التي أعطاها اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، دون أن تنفذ إسرائيل شروط الاتفاق، دعا حزب الله "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، ‏اليوم بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات العدو الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا‎"- حسب بيان للحزب اليوم نقلته قناة المنار.

وقال حرب الله في البيان إن " معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي ‏لبنان من غدر الأعداء ليست حبرًا على ورق، بل واقع يعيشه اللبنانيون يوميًا، ويجسدونه بصمودهم وتضحياتهم‎".

ودعا الحزب جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفًا واحدًا مع أهلهم في الجنوب قائلا:" نجدّد معًا معاني التضامن الوطني ولنبني ‏سيادة حقيقية عنوانها التحرير والانتصار".

‎وتابع الحزب “إنّ مشهد العائدين إلى قراهم، حاملين صور الشهداء ورايات المقاومة يُجسّد أسمى معاني الثبات والصمود والانتصار، ‏ويؤكد أنّ هذا الشعب بإرادته التي لا تُقهر وثباته الذي لا يلين يُشكّل السلاح الأقوى للمقاومة".

وخلال اليوم الموافق ٢٦ يناير كانت نهاية مهلة الستين يوماً المدرجة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية، بعد تبادل الطرفين القصف عبر الحدود في أكتوبر 2023 على خلفية حرب غزة، وتوسعه إلى مواجهة مفتوحة بدأت في سبتمبر 2024، تخللتها عمليات برية إسرائيلية وقصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.

واتهم الجيش اللبناني امس إسرائيل بـ"المماطلة" في الانسحاب من مناطق حدوديّة في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد القتلى والجرحى جراء ما وصفته بـ "اعتداءات" الجيش الإسرائيلي على "مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة" في الجنوب اللبناني ارتفع إلى 10 قتلى و83 جريحاً.

كان اتفاق وقف إطلاق النار ينص على سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، أي بحلول الأحد 26 يناير على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).