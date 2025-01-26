استضافت القاعة الدولية اليوم الأحد، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدروته الـ56، المنعقد حاليًا، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ندوة بعنوان "كتب الأطفال- تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة والتحديات في هذا المجال"، ضمن محور تجارب في الصناعات الثقافية، بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال.

ودارت الندوة حول أن كتب الأطفال تعد من أهم الوسائل التي تسهم في تشكيل وجدان الطفل وتنمية معارفه وقيمه منذ الصغر، وفي ظل التطورات السريعة في عالم النشر والمحتوى الرقمي، جاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجه هذا المجال الحيوي.

وتناولت الندوة موضوعات متعددة تشمل، التوجهات الحديثة في تصميم كتب الأطفال، مثل استخدام الرسومات التفاعلية والتقنيات ثلاثية الأبعاد، ودور التكنولوجيا في تطوير كتب الأطفال، مع التركيز على الكتب الإلكترونية والتطبيقات التفاعلية، وقضايا التنوع والشمول، وأهمية تقديم قصص تعكس تجارب وثقافات متعددة، والتحديات التي تواجه صناعة كتب الأطفال، مثل المنافسة مع الوسائط الرقمية، والحفاظ على جودة المحتوى وسط التغيرات السوقية، وتشجيع القراءة لدى الأطفال في عصر التكنولوجيا، واقتراح استراتيجيات مبتكرة لجذب الأطفال للكتب.