قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مصر دولة قوية وعريقة وصاحبة سيادة على أراضيها منذ فجر التاريخ ولم ولن تقبل المساس بسيادتها أو حتى مجرد التفكير في هذا الأمر.

وأضافت علي، في بيان لها، أن مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة وحدهم من يقررون أي أمر يتعلق بمستقبل وطنهم، مؤكدة إيمان مصر الراسخ الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولن يحدث تحت أي شكل من الأشكال ونحن جميعًا ندعم ونقف بكل قوة خلف قيادتنا الحكيمة بقيادة البطل الشجاع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأييد ومساندة موقفها الثابت حيال هذا الأمر.

وتابعت: "مصر لم ولن تخضع لأية ضغوطات وكما تمكنت من مواجهة وافشال هذا المخطط على مدار الفترات الماضية بالطبع ستكون قادرة بقيادتها الحكيمة على رفض وإفشال هذا المخطط الخبيث الذي يخدم أجندة الصهاينة".