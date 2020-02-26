تنفيذي الغربية يوافق على إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على عدد من المدارس

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اعتماد الحيز العمراني لعزبة الناموس التابعة للوحدة المحلية لمنشية التحرير بمركز ومدينة سمنود.

وتم قبول عدد من التبرعات لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة وقبول التبرع المقدم من أطباء مستشفى الرمد وعدد من الجمعيات الخيرية لعدد من الأجهزة الطبية لمستشفى رمد طنطا ومستشفى إبيار المركزي، كما وافق المجلس على تغيير اسم مدرسة ميت الليث هاشم الرسمية اللغات إلى مدرسة خليل الرسمية للغات.

وخلال المجلس التنفيذي؛ تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربري على المدرسة الثانوية للبنات ببسيون ، واسم الشهيد عبد الفتاح عبد الرحيم الشيخ على المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية شبرابلولة مركز قطور ، كما تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عمر شعبان رشاد على مدرسة سندبسط الإعدادية بنات مركز زفتى.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته بعمل لوحة بالسيرة الذاتية للشهيد ومكان استشهاده لوضعها على المكان الذى يطلق اسمه عليه وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة تكريما وتخليدا له على ما بذله لخدمة وطنه وتضحيته بروحة في سبيل توفير الأمن والأمان.