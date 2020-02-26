بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد لتقديم الخدمات المصرفية للشركات

وقَّع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي والمدير التنفيذي للمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد أحمد المفتي، مذكرة تفاهم لتقديم كافة الخدمات المصرفية للشركات العاملة بالمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، في إطار تطوير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة ومساعدة المستثمرين.

وذكر بنك مصر -في بيان اليوم الأربعاء- أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البنك على توفير تمويل للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات لسرعة إنجاز المشاريع، مع تقديم برامج ومميزات خاصة لمستثمري المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، حيث ستشهد المنطقة توسعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد مزايا وحوافز الاستثمار التي سيحصل عليها المستثمرون في المنطقة الصناعية، وتشمل المنطقة عدة مناطق للصناعات المتنوعة الجاذبة للاستثمارات، حيث من المخطط أن توفر 400 ألف فرصة عمل، وأن تستوعب حوالي 1200 مصنع.

وأكد البنك حرصه على الاهتمام بتوفير جميع المنتجات والخدمات المصرفية للشركات، سواء عمليات التجارة الدولية والحلول النقدية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، نظرًا للدور الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني، والاستقرار الاجتماعي، وزيادة الناتج القومي، من خلال الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، وكذلك خلق فرص عمل.