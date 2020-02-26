الفيضانات تودي بحياة 5 أشخاص في إندونيسيا

قال مسؤولون إندونيسيون، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها ارتفع إلى خمسة قتلى، وذلك في الوقت الذي انحسرت فيه المياه في الكثير من المناطق التي غمرتها المياه.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن نحو 10 آلاف شخص نزحوا من منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات في جاكرتا أمس الثلاثاء، عقب هطول أمطار غزيرة.

و غمرت مياه الفيضانات أكثر من 15 ألف منزل في منطقة كاراوانج بإقليم جاوة الغربية.

وقالت الوكالة إن ما لايقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بسبب الغرق أو التعرض للصعق الكهربائي في جاكرتا وعدة بلدات.

وقد انحسرت المياه بصورة كبيرة في وسط جاكرتا، وشوهد عمال البلدية وهم يقومون بإزالة الأوحال التي خلفتها الفيضانات، ولكن المسؤولين حذروا من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار حتى الشهر المقبل.

وكان فيضان مفاجئ قد جرف في طريقه نحو 250 طالبا من الكشافة بينما كانوا يتنزهون على نهر بالقرب من مدينة يوجياكارتا في جاوة الوسطى مطلع الأسبوع الحالي، مما أسفر عن مقتل 10 منهم.

ولقي ما لا يقل عن 66 شخصا حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت جاكرتا والبلدات التابعة لها في يناير الماضي.