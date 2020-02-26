المفوضية الأوروبية تعلن قائمة بالأقاليم الأشد احتياجا للدعم المالي

أعدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء قائمة بالأقاليم الأوروبية الأشد حاجة إلى الأموال، لتخفيف الأثر الاجتماعي لتقليل الانبعاثات الكربونية من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، وذلك في إطار محاولة التكتل تحييد الكربون بحلول 2050.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن 100 إقليم من بين 1200 إقليم في الاتحاد الأوروبي، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة أعضاء الاتحاد، تواجه بشكل خاص تكاليف مرتفعة وخطر فقدان الوظائف، أثناء التحرك للتخلص من الأنشطة كثيفة الانبعاثات الكربونية أو الوقود الكربوني.

وتأتي مدينة تورنتو بإيطاليا، أكبر مركز لمصانع الصلب في أوروبا، والتي فيها محطة كهرباء كبرى تعمل بالفحم، ومدينة يوتلاند الشمالية وهي مركز صناعة الأسمنت في الدنمارك ومقدونيا الغربية باليونان وماريتسا في بلغاريا بين الأقاليم المختارة للحصول على جزء من مخصصات برنامج دعم هذه المناطق والذي يبلغ إجماليه مئة مليار يورو (109 مليارات دولار).

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن كيفية توزيع أموال هذا البرنامج داخل دول الاتحاد.

ومن شأن أموال "صندوق التحويلات العادلة" المساعدة في إعادة تدريب العمال أو تنويع الاقتصاد أو إصلاح البيئة أو مساعدة الشركات على خفض أثرها الكربوني.

وسوف يحصل الصندوق على 5ر7 مليار فقط من الموازنة طويلة المدى المقبلة للاتحاد الأوروبي التي لم يتم الموافقة عليها بعد. وسوف يأتي بقية المبلغ من الأموال العامة بما في ذلك التمويل المشترك والتمويل الخاص.

ولم تصبح المخصصات غير المعلنة حتى الآن للمئة منطقة من أصل 1200 منطقة اتفاقا بعد.

وأعدت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الخطط استنادا إلى الأقاليم التي تتركز بها الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، مع الوضع في الاعتبار احتياجاتها ووسائلها ونقاط ضعفها.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى صراع بين المفوضية والدول الأعضاء التي تتطلع للحصول على الاستفادة القصوى لمواطنيهم.

ومن المنتظر أن تحصل بولندا الأشد اعتمادا على الفحم، وألمانيا ذات النشاط الصناعي الكثيف على أكبر حصة من هذه الأموال وتبلغ ملياري يورو للأولى و877 مليون يورو للثانية.

وسيبدأ مسؤولو الاتحاد الأوروبي المشاورات مع الدول الأعضاء، رغم أنه لن يتم صرف أي أموال حتى عام 2021 على الأقل عندما يبدأ العمل بموازنة الاتحاد الأوروبي الجديد، بافتراض إقرار خطة الإنفاق الأوروبية طويلة المدى لن يتأخر.