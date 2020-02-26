الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

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أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي في مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك إن الطائرة المسيرة التركية أسقطت بعد إقلاعها من القاعدة التركية في "معيتيقة".

وأوضح أن آمر غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي أكد "جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر".

واعتبرت الغرفة هذه الأعمال من الأعمال "العدائية الإرهابية التركية وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة".