قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إنهم يرحبون بأي مفاوضات سلام تنهي الأزمة في ليبيا، وتؤدي إلى استقرارها ووقف القتال.

وأضاف «المريمي»، في مداخلة هاتفية مع «نشرة Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن وقف إطلاق النار الذي تدعو له عدة منظمات دولية لن يتم إلا بتسليم الإرهابيين أنفسهم وسلاحهم وتقديمهم إلى العدالة، مستطردًا: «أما غير ذلك فنحن مستمرون في محاربتهم والقضاء عليهم».

وأشار إلى أن مجلس النواب الليبي أرسل عدة أسئلة إلى مبعوثية الأمم المتحدة؛ لتجاوب عنها، منها جدول الأعمال أو المحاور التي يتم مناقشتها في المسار التفاوضي وغيرها، مضيفًا أنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن.

وأضاف أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى الإمارات تأتي بناء على التنسيق المشترك بين الدولتين في عدة مجالات وقطاعات عامة في الدولة الليبية، لافتًا إلى دعم الإمارات ومصر لليبيا في محاربتها ضد الإرهاب والعمل على استقرارها وترسيخ دولة المؤسسات والقانون بها.

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، رفقة وفد برلماني إلى مطار أبوظبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق طرفا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الاثنين الماضي مشاركتهما في مباحثات جنيف، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

https://youtu.be/D7sOcQ6Rpu0