الناطق باسم الحكومة الكويتية: لم يتم تحديد العطلة الدراسية حتى الآن

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أنه لم يتم تحديد العطلة الدراسية حتى الآن.

وأضاف المزرم - على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن جلسة اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائية مازالت منعقدة حتى الآن، وسيتم الإعلان عن ذلك فور اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ومن جانبه، أهاب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، بوسائل الإعلام، الإلتزام بعدم تداول الأخبار من غير مصادرها الرسمية.

وكان عدد من المواقع الإخبارية ومواقع الصحف الكويتية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، قد نشرت خبرا عن قيام مجلس الوزراء الكويتي بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 25 حالة، إثر تسجيل 7 إصابات جديدة.