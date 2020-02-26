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صحيفة روسية: أردوغان دفع المقاتلين إلى الذبح في إدلب

أردوغان
أردوغان
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 3:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 3:14 م

قالت صحيفة (فزجلياد) الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفع المقاتلين إلى مذبحة في بلدة النيرب بمحافظة إدلب للتخلص من عبئهم..مشيرة إلى حاجته إلى استعادة البلدة لإيهام عملائه بأنه لا يخونهم".

وقال الأستاذ المساعد في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية جيفورج ميرزايان للصحيفة" إن بلدة النيرب لها أهمية معنوية فائقة بالنسبة للمقاتلين، الذين يحتاجون على خلفية نجاح جيش الأسد إلى إظهار أنهم يستطيعون استعادة بعض الأراضي على الأقل، وتعد النيرب بالنسبة لتركيا رمزا لدعم المقاتلين التابعين لها، والذين تمنوا ألا يخيب أملهم في أردوغان".

وأضاف "إنه إدراكا من أنقرة لحتمية تسليم إدلب، فهي تتخلص من المقاتلين، الذين لم تعد في حاجة إليهم، حيث يصعب إرسال الجميع إلى ليبيا، ولذلك من المربح لأردوغان أن يلقي بهم إلى الذبح".


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