وفاة 5 معلمات في حادث مروري غربي تونس

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أودى حادث مرور مروع في غرب تونس الثلاثاء بحياة خمس معلمات، وهو ثاني حادث مأساوي تشهده الطرقات التونسية خلال شهرين حيث توفي30 شخصا في ديسمبر الماضي، إثر سقوط حافلة بمنحدر.

وأعلنت السلطات في ولاية القصرين غرب البلاد عن وفاة المعلمات الخمس حينما كن في طريق العودة بعد ساعات الدراسة خارج مدينة القصرين.

وقع الحادث عندما شاحنة ثقيلة بسيارة خفيفة كانت تقل المعلمات، ما أدى إلى انقلابها ووفاة جميع ركابها.

ولم تتضح على الفور أسباب الحادث على وجه الدقة.

وأعلنت نقابة التعليم في الجهة تعطل الدروس بمدارس الولاية كافة اليوم الأربعاء حدادا على الضحايا.

وتونس من بين الدول الأكثر تواترا لحوادث الطرقات المميتة وكثيرا ما يلقى فيها اللوم على الإفراط في السرعة وحالة الطرقات المتهالكة.