أمرت وزارة الصحة العراقية بإغلاق أماكن التجمعات العامة مثل؛ دور العرض والمقاهي والنوادي، في الفترة من 27 فبراير إلى 7 مارس، وذلك بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ومنعت وزارة الصحة العراقية سفر المواطنين إلى الصين وإيران وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، فضلًا عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات العراقية عشرة أيام تحسبًا لانتشار الفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكتر من 2715 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 80 ألف إصابة.