 الفلبين وفيتنام تفرضان حظرا على دخول المسافرين من كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفلبين وفيتنام تفرضان حظرا على دخول المسافرين من كوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:36 ص

أعلنت الفلبين اليوم الأربعاء أنها منعت المسافرين من إقليم "جيونجسانج الشمالي" في كوريا الجنوبية من دخول البلاد، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

كما قالت فيتنام - حسبما ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية - إنها منعت السياح من المناطق التي تفشى بها الفيروس في كوريا الجنوبية من دخول البلاد.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة وفاة و1146 حالة إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


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