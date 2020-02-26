محافظ القاهرة يوجه بضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية حتى يشعر المواطن الذي هو أهم اهتمامات الدولة بالخدمات التي تقدمها له كالرصف والإنارة والنظافة.

وشدد المحافظ على مسؤولي الإيرادات بالمحافظة والأحياء بتحصيل حق الدولة حتى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها كما حذر المتقاعسين عن دفع حقوق المحافظة بفسخ عقودهم.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي النعقد، اليوم الأربعاء، رؤساء الأحياء بسرعة حصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيبس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة تجميل الميادين كما شدد على مدير مديرية التموين بمراقبة الأسعار في الأسواق لحماية المواطن من جشع التجار، مشيرا إلى وجود تراجع في الأسعار نتيجة تدخل الدولة بإقامة منافذ القوات المسلحة والشرطة.

وأشاد المحافظ بدور المجتمع المدني في التعاون مع محافظة القاهرة في تنفيذ المشروعات المختلفة التي تساهم في رفع المستوى المعيشى للمواطن وتحقيق حياة كريمة.

وشدد بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة وحل شكاوى المواطنين.