خادم الحرمين الشريفين والرئيس الموريتاني يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم ، الأربعاء ، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي .. ومذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) ..واتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني والفني ..ومذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة الموريتانية ودارة الملك عبدالعزيز في السعودية.