الأمم المتحدة: إدانة واينستين بجرائم اعتداء جنسي «نقطة تحول»

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قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء إن إدانة قطب هوليوود الذي تحاصره الفضائح هارفي واينستين يمثل "نقطة تحول مهمة".

وأضاف دوجاريك أمام الصحفيين في نيويورك: "إن الأمين العام يدعو دوما إلى محاسبة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء".

وأضاف: "اعتقد أنه من الواضح للجميع أن الإدانة تعد نقطة تحول مهمة".

وأدين واينستين بارتكاب عمل جنسي إجرامي فيما يتعلق بإرغام مساعدة إنتاج سابقة تدعى ميمي هالي على ممارسة الجنس الفموي معه في عام 2006، وكذلك اغتصاب الممثلة الطموحة جيسيكا مان في عام 2013، فيما وصفته المحكمة بجريمة اغتصاب من الدرجة الثالثة.

وأشادت حركة "مي تو" لمكافحة التحرش الجنسي بحكم الإدانة. يشار إلى أن أفعال المنتج السينمائي واينستين ساعدت على انتشار الحركة.

وسوف يصدر الحكم بالعقوبة ضد المنتج الذي كان يتمتع بنفوذ واسع يوم 11 مارس المقبل، وقد يواجه عقوبة السجن لما يصل إلى 29 سنة.

وأدين واينستين مؤخرا في لوس أنجليس باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيا على أخرى.