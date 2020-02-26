عرضت فضائية «يورو نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد استمتاع السياح بالعطلة وزيارة العاصمة روما والمواقع السياحية الشهيرة؛ بالرغم من تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» شمال البلاد.

وأعلنت إيطاليا مؤخرًا عن حالة الطوارئ وألغت جل الفعاليات بما في ذلك كرنفال البندقية الشهير؛ حيث كشفت آخر الإحصائيات عن إصابة 325 شخصًا ووفاة إحدى عشر حالة بالفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكتر من 2715 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 80 ألف إصابة.