محكمة في بنجلاديش تحظر كتابين «يؤذيان مشاعر المسلمين»

قضت محكمة في بنجلاديش اليوم الأربعاء بحظر نشر وبيع وتوزيع كتابين من أدب الخيال، لأنهما "يؤذيان مشاعر المسلمين".



وطلبت لجنة من قاضيين بالمحكمة العليا في البلاد، من السلطات المعنية حظر كتابي المدون العلماني ديارسي أراج، "ضياء عارفين" و"نانير باني".



وقال نائب المدعي العام آميت تالوكدار اليوم إن قرار القضاء جاء بعدما لفت محام نظر هيئة المحكمة إلى الكتابين، وقال إن يقوض العقيدة الإسلامية وينال من النبي محمد.



ويتناول الكتاب الأول شخصية المرأة "ضياء عارفين"، ويصفها بأنها "رسول" تتلقى الأمر من السماء.



أما الكتاب الثاني، فيتضمن رسائل من جِدَةْ "عارفين".



وشهدت بنجلاديش، ذات الأغلبية المسلمة، موجة هجمات في الفترة بين عام 2013 و2016 استهدفت العلمانيين من الكتاب والمدونين والناشرين والنشطاء، والقساوسة والأجانب، وآخرين من أتباع الديانات الأخرى.



وكان الهجوم الأشد في هذه الموجة، واحد استهدف مطعما في العاصمة دكا وراح ضحيته 20 شخصا، معظمهم من الأجانب.



وجاء الهجوم في أعقاب مداهمات ضد المسلحين في أنحاء البلاد قتلت خلالها قوات الأمن حوالي 100 مسلح إسلامي.