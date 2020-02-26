إيطاليا: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 11 حالة وفاة و325 إصابة

أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 11 حالة وفاة و325 حالة إصابة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة وثلاث حالات إصابة جديدة.

وذكرت قناة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" طالب بالتحلي بالهدوء، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).