 إيران: عدم إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارا لـ«كورونا» - بوابة الشروق
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إيران: عدم إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارا لـ«كورونا»

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 7:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 7:54 م

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن عدم إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارًا لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، فضلًا عن إغلاق كل المؤسسات التعليمية.

وأمر «نمكي» بوضع من يشتبه بإصابته بكورونا بالحجر الصحي لأسبوعين، إضافة إلى وضع نقاط على مداخل المدن لتشخيص المصابين بالفيروس، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس «كورونا» إلى 16 شخصًا والمصابين إلى 95 في مختلف أنحاء البلاد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكتر من 2715 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 80 ألف إصابة.


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