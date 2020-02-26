وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ8 بمركز معلومات المرافق بمحافظة البحر الأحمر

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أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بتخويل عدد من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي.

ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير العدل، اليوم الأربعاء، والذي جاء بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة وتعديلاته، وعلى كتاب محافظ البحر الأحمر.

وشمل القرار منح صفة مأموري الضبط القضائي لثمانية من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق العامة وتعديلاته.