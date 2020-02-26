 تايلاند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 40 حالة - بوابة الشروق
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تايلاند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 40 حالة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:40 ص

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند -اليوم الأربعاء- ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 40 حالة، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالات الثلاث لمواطنين تايلانديين من عائلة واحدة هم رجل يبلغ من العمر 65 عاما وزوجته عادا مؤخرا من محافظة "هوكايدو" اليابانية، بالإضافة إلى حفيدهما الذي لم يسافر إلى اليابان.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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