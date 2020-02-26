صحيفة أمريكية: بورصة «وول ستريت» قد تكون أكبر ضحايا كورونا

حذر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأربعاء، من أن بورصة وول ستريت معرضة لأن تكون أكبر ضحايا "كورونا" مقارنة بمثيلاتها من أسواق الأسهم العالمية، وذلك نظرا لعمق وتشابك الروابط التجارية بين كبري شركات التكنولوجيا الامريكية ونظيرتها الصينية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سوف يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم حول فيروس "كورونا"، بمشاركة مسؤولين بالجهات الصحية المعنية؛ لتوضيح الصورة كاملة بشأن الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة.

يشار إلى أن البورصة الأمريكية عانت على مدار اليوميين الماضيين من خسائر حادة، متجهة لتسجيل أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس الماضي؛ وذلك تحت ضغط تزايد مخاوف المستثمرين من تحول كورونا لوباء عالمي في ظل سرعة انتشاره لدول خارج المنطقة الآسيوية خلال الفترة الأخيرة.