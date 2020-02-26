ساندرز يعتزم مراجعة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس حال فوزه بالرئاسة

السيناتور المستقل يؤكد قدرته على إثارة حماس الشباب والأقليات وإعادة العمال إلى الحزب الديمقراطى



أعلن السيناتور بيرني ساندرز، المتصدر لسباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، عزمه دراسة إمكانية إعادة نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من القدس المحتلة إلى تل أبيب، إذا انتخب رئيسا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وأكد ساندرز (78 عاما) أثناء مناظرة جمعته بمنافسيه الديمقراطيين، أنه سيراجع قرار إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس في حال توليه مقاليد الحكم، قائلا، ردا على سؤال عن هذا الموضوع: "الجواب هو أن هذا أمر يتعين علينا أخذه في الحسبان".

وأعرب ساندرز عن فخره بأصوله اليهودية، ثم شن هجوما حادا جديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واصفا إياه "عنصريا رجعيا يدير البلاد"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "أعتقد أن سياساتنا الخارجية في الشرق الأوسط يجب أن تضمن بشكل تام حماية استقلالية وأمن إسرائيل، إلا أنه لا يمكن تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني".

وواجه ساندرز انتقادات منافسيه خلال مناظرة، لكنه أكد أن برنامجه اليسارى جدا يمكن أن يحمله إلى الفوز على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال السيناتور ساندرز: "الواقع أنه من أجل دحر ترامب نحتاج إلى مرشح يملك الطاقة والحماس"، مقدما نفسه على أنه المرشح الوحيد القادر على إثارة حماس الشباب والأقليات وعلى إعادة «العمال إلى الحزب الديمقراطى».

وقبل أربعة أيام على تصويت حاسم فى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين فى ولاية كارولاينا الجنوبية، سعى كثير من المرشحين المحتملين إلى الاستفادة من فرصتهم الأخيرة للبقاء فى السباق.

وتؤثر النتيجة فى كارولاينا الجنوبية بشكل حاسم على زخم المرشحين قبل انتخابات «الثلاثاء الكبير» عندما ستصوّت 14 ولاية فى الثالث من مارس المقبل.

وما زال ساندرز (78 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز فى هذه الانتخابات التمهيدية بعد التصويت فى ثلاث ولايات إيوا ونيوهامبشر ونيفادا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، أكد خصومهم الأكثر اعتدالا أن تمويل برنامجه الراديكالى جدا فى نظرهم، ما زال غامضا، خصوصا بشأن إصلاح النظام الصحى. وهذا سيمنح فى نظرهم الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته نقطة قوة إذا كان منافسه فى الانتخابات بيرنى ساندرز.

وأكد بيت بوتيدجيدج رئيس بلدية ساوث بيند السابق والمرشح الرئاسى المحتمل: «أنا سأقول لكم ما هى فاتورة ذلك. الفاتورة هى بقاء دونالد ترامب أربع سنوات إضافية».

وهاجمت السيناتور التقدمية إليزابيث وارن (70 عاما) التى تبدو فى وضع صعب بعد نتائجها السيئة فى ثلاث ولايات، بيرنى ساندرز بشأن هذه النقطة، معتبرة أنها تمثل أفضل بديل لليسار.