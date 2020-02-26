 رئيس الوزراء الياباني يطالب بإلغاء الفعاليات الثقافية والرياضية بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يطالب بإلغاء الفعاليات الثقافية والرياضية بسبب فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 9:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 9:28 ص

طالب رئيس الوزراء الياباني منظمي الفعاليات الرياضية والثقافية الكبيرة بإلغاء أو تأجيل هذه الفعاليات بالنسبة للأسبوعين المقبلين، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحد من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وإذا قرر المنظمون المضي في تنظيم مثل هذه الفعاليات، فان رئيس الوزراء يريدها أن تتم على نطاق محدود.

وقال آبي" الأسبوعان المقبلان حاسمان بالنسبة لليابان لمنع تفشي الفيروس".

وكانت رابطة المحترفين اليابانية لكرة القدم قد أعلنت أمس الثلاثاء تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة حتى منتصف مارس المقبل، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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