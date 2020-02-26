رئيس السلفادور: منع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية درءا للكورونا

قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يوم الثلاثاء إنه سيتم منع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية من دخول البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا.



ولم تعلن السلفادور عن أي حالة إصابة بالكورونا حتى الآن.



