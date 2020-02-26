 رئيس السلفادور: منع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية درءا للكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس السلفادور: منع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية درءا للكورونا

رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يتحدث أثناء مراسم في العاصمة سان سلفادرو يوم 18 فبراير 2020. تصوير: خوسيه كابيزاس - رويترز.
رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يتحدث أثناء مراسم في العاصمة سان سلفادرو يوم 18 فبراير 2020. تصوير: خوسيه كابيزاس - رويترز.
سان سلفادور (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 3:10 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 3:10 ص

قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يوم الثلاثاء إنه سيتم منع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية من دخول البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا.

ولم تعلن السلفادور عن أي حالة إصابة بالكورونا حتى الآن.


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