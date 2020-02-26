رئيس السلفادور: منع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية درءا للكورونا

الأكثر قراءة
اتحاد الكرة يشكو رئيس الزمالك للجنة الأخلاق بالفيفا
تسجيل صوتي يكشف توقف أتوبيس الزمالك 3 مرات
كاراجر: جماهير ليفربول لا تقدر قيمة صلاح «إنه الأفضل بعد ميسي»
الأهلي: إعادة القمة مستحيل.. وملتزمون بعدم إشراك اللاعبين الموقوفين
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
نعم
لا
أحدهما فقط
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يوم الثلاثاء إنه سيتم منع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية من دخول البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا.ولم تعلن السلفادور عن أي حالة إصابة بالكورونا حتى الآن.