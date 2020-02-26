تجهيز مهبط للطائرات بالقرب من مقابر عائلة مبارك

أفاد «التليفزيون المصري»، صباح الأربعاء، بأنه يتم تجهيز مهبط للطائرات بالقرب من موقع مقابر عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ومن التوقع أن يتم نقل جثمان «مبارك» في طائرة من مسجد المشير طنطاوي، على أن تهبط في الموقع الذي تم تجهيزه.

وتُوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الحداد في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الرئيس الأسبق، في جنازة عسكرية، اليوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.