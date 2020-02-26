 قبرص وبلغاريا تجددان العزم على تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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قبرص وبلغاريا تجددان العزم على تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:43 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:43 ص

أكد رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس والرئيس البلغاري رومن راديف عزمهما تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأربعاء - حسبما جاء في بيان صحفي للرئاسة - أن الزعيمين بحثا خلال حفل عشاء استضافه راديف تكريما للرئيس أنستاسيادس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة بلغاريا حاليا، سبل تعزيز العلاقات، وأن البلدين تشتركان في نفس القيم والثقافة نفسها.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس البلغاري "إن المناقشات التي أجراها الرئيسان في وقت سابق اليوم كانت مثمرة، وستجعل العلاقات الثنائية أقوى في جميع المجالات".


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