نائب «المجتمعات العمرانية» يوجِّه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع الإسكان في 15 مايو

أكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، المهندس علاء عبد العزيز، اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة "15 مايو " التابعة لمحافظة القاهرة؛ للإسراع بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وبأعلى جودة في أعمال التشطيبات.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس علاء عبد العزيز، يرافقه رئيس جهاز تنمية "مدينة 15 مايو " المهندس السيد همام، عددًا من المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة؛ وذلك في إطار التواصل المستمر والمباشر لإنجاز المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، والاهتمام بمدن الجيل الأول ومنها مدينة "15 مايو".

وأوضح المهندس السيد همام ، أنه جارٍي تنفيذ 24 ألفًا و888 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة "15 مايو" ، وأعمال المرافق الخاصة بها : طرق وشبكات مياه وصرف صحي، وغير ذلك، حيث بلغت نسب التنفيذ بتلك المشروعات مراحل متقدمة، وجارٍي الاستلام الابتدائي لها.

وانتقل مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومرافقوه لتفقد مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة ، والذي بلغت نسبة تنفيذه 55%، وكذا المنطقة الصناعية الثانية بالحي الأول.