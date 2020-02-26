فنلندا تعلن ثاني حالة إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في فنلندا اليوم الأربعاء تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد.

وكانت الفنلندية صاحبة حالة الإصابة الثانية زارت مدينة ميلانو الإيطالية مؤخرا.

وتتلقى المريضة العلاج بمستشفى هلسنكي الجامعي، وقد عانت من الحمى، وأفادت تقارير بأن حالتها جيدة حاليا، وأنها لم تختلط سوى بشخصين منذ عودتها إلى فنلندا مطلع الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية "واي إل إي".

يذكر أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في فنلندا نهاية يناير.

وغادرت المريضة وهي صينية من مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، وتبلغ من العمر 32 عامًا، المستشفى بعدما تماثلت للشفاء.