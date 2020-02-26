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سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وانخفض نيكي 1.02 في المئة مسجلا 22374.14 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 في المئة ليصل إلى 1602.49 نقطة.