 المؤشر نيكي يفتح على انخفاض 1.02% في طوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يفتح على انخفاض 1.02% في طوكيو

رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
رجل يمر من أمام لوحة إلكترونية تعرض المؤشر نيكي الياباني في طوكيو يوم 1 يوليو 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 3:06 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 3:06 ص

سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وانخفض نيكي 1.02 في المئة مسجلا 22374.14 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 في المئة ليصل إلى 1602.49 نقطة.


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